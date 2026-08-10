Dax startet kaum verändert – Warten auf Hormus-Öffnung geht weiter

Der Dax ist am Montag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.350 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Qiagen, Infineon und Siemens Energy, am Ende Scout24, die Münchener Rück und Siemens Healthineers.

“Das Warten auf die Öffnung der Straße von Hormus geht weiter”, sagte Thomas Altmann von QC Partners). Der Forderungskatalog des Iran mache eine zeitnahe vollständige Öffnung für Schiffe aus allen Ländern höchst unwahrscheinlich. “Die Börsen reagieren darauf erstaunlich gelassen. Immerhin war die Hoffnung auf die Öffnung der Straße von Hormus die Basis der jüngsten Rally. Jetzt verlieren die Märkte die Grundlage ihrer Rally.” Dennoch steige der Ölpreis nur moderat an und am Aktienmarkt herrsche weiterhin Optimismus.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1555 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8654 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 84,09 US-Dollar; das waren 54 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.