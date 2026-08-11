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Etwas mehr Ukrainer mit temporärem Schutzstatus in der EU

Etwas mehr Ukrainer mit temporärem Schutzstatus in der EU
DTS Nachrichtenagentur
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In der EU haben zuletzt insgesamt 4,41 Millionen aus der Ukraine geflohene Nicht-EU-Bürger einen temporären Schutzstatus gehabt. Die Zahl der Personen aus der Ukraine unter temporärem Schutz legte im Vergleich zum Ende Mai 2026 um 24.380 Personen zu, was einem Anstieg von 0,6 Prozent entspricht, teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag mit.

Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die EU-Länder, die die meisten temporären Schutzberechtigten aus der Ukraine beherbergten, waren Deutschland mit 1.286.230 Personen, Polen mit 961.170 und Tschechien mit 390.810. In 24 der 27 EU-Länder nahm die Zahl der Personen unter temporärem Schutz zu, wobei die größten absoluten Zuwächse in Italien, Tschechien und Deutschland verzeichnet wurden. Polen, Belgien und Irland registrierten hingegen einen Rückgang.

Am 30. Juni 2026 stellten ukrainische Staatsbürger über 98,5 Prozent der temporären Schutzberechtigten in der EU. Erwachsene Frauen machten 43,4 Prozent der Gesamtzahl aus, erwachsene Männer 27 Prozent, und Minderjährige fast ein Drittel. Diese Daten beziehen sich auf die Zuerkennung des temporären Schutzstatus gemäß dem Beschluss des Rates vom 4. März 2022, der die Existenz eines Massenzustroms von Vertriebenen aus der Ukraine aufgrund des russischen Angriffskriegs anerkennt. Der Beschluss war zuletzt bis zum 4. März 2027 verlängert worden.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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