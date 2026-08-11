Polizeipräsidium Oberfranken

Einbrecher stiehlt in Selb Schlüssel und grauen Opel – hoher Schaden, Polizei sucht Zeugen

Einbrecher stiehlt in Selb Schlüssel und grauen Opel – hoher Schaden, Polizei sucht Zeugen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht auf Montag in ein Wohnhaus im Süden von Selb eingebrochen und hat dort unter anderem die Autoschlüssel eines geparkten Wagens gestohlen. Mit dem grauen Opel fuhr der Täter anschließend vom Anwesen. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt, hinzu kommt Sachschaden von mehreren hundert Euro.

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Vorgang und Spurensuche

Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räume gezielt nach Wertgegenständen. Dabei entwendete er neben weiteren Gegenständen die Fahrzeugschlüssel des Opels und flüchtete mit dem Wagen. Ermittler stellten vor Ort Spuren sicher und übernahmen die weiteren Untersuchungen.

Fluchtrichtung und Ermittlungsstand

Ersten Erkenntnissen zufolge floh der Täter über die Försterstraße stadteinwärts, also in nördliche Richtung. Danach verliert sich die Spur. Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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