Scheunenbrand in Bad Staffelstein verursacht rund 500.000 Euro Schaden

Scheune in Bad Staffelstein brennt vollständig aus – hoher Sachschaden

Bei einem Brand einer Scheune in der Serkendorfer Straße in Bad Staffelstein entstand am Sonntagabend nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von mindestens einer halben Million Euro. Gegen 20 Uhr hörten Anwohner zunächst einen lauten Knall; kurz darauf standen Flammen im Dachbereich des landwirtschaftlichen Gebäudes. Die Scheune brannte vollständig aus, das darin gelagerte Arbeitsmaterial und ein Fahrzeug wurden zerstört.

Großeinsatz verhindert Übergreifen auf Nachbarhäuser

Die alarmierten Kräfte rückten mit einem Großaufgebot an und konnten nach Angaben der Einsatzleitung ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Anwesen verhindern. Durch die Hitze kam es jedoch zu weiteren Schäden: An drei Nachbarhäusern barsten Fenster, außerdem wurde ein nahe stehender Telekommunikationsmast durch Feuerlachen beschädigt. Die ausgebrannte Scheune blieb einsturzgefährdet.

Verletzte und Ermittlungen der Kripo

Insgesamt waren nach Polizeiangaben knapp 250 Einsatzkräfte am Ort im Einsatz. Drei Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen; eine Kameradin wurde wegen einer Rauchgasintoxikation behandelt. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur bislang noch ungeklärten Brandursache übernommen und sucht Zeugen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.