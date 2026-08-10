Polizeipräsidium Oberfranken

Scheunenbrand in Bad Staffelstein verursacht rund 500.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Scheune in Bad Staffelstein brennt vollständig aus – hoher Sachschaden

Inhalte im Überblick

Bei einem Brand einer Scheune in der Serkendorfer Straße in Bad Staffelstein entstand am Sonntagabend nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von mindestens einer halben Million Euro. Gegen 20 Uhr hörten Anwohner zunächst einen lauten Knall; kurz darauf standen Flammen im Dachbereich des landwirtschaftlichen Gebäudes. Die Scheune brannte vollständig aus, das darin gelagerte Arbeitsmaterial und ein Fahrzeug wurden zerstört.

Großeinsatz verhindert Übergreifen auf Nachbarhäuser

Die alarmierten Kräfte rückten mit einem Großaufgebot an und konnten nach Angaben der Einsatzleitung ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Anwesen verhindern. Durch die Hitze kam es jedoch zu weiteren Schäden: An drei Nachbarhäusern barsten Fenster, außerdem wurde ein nahe stehender Telekommunikationsmast durch Feuerlachen beschädigt. Die ausgebrannte Scheune blieb einsturzgefährdet.

Verletzte und Ermittlungen der Kripo

Insgesamt waren nach Polizeiangaben knapp 250 Einsatzkräfte am Ort im Einsatz. Drei Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen; eine Kameradin wurde wegen einer Rauchgasintoxikation behandelt. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur bislang noch ungeklärten Brandursache übernommen und sucht Zeugen.

- Anzeige -

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Mehrere BMW bei Bamberg: Unbekannte stehlen in Autohaus sechs Räder und beschädigen sieben Wagen
Einbrecher stiehlt Goldschmuck im mittleren fünfstelligen Wert aus Wohnhaus in Neunkirchen am Brand
Garage mit Elektrofahrzeug in Unterleinleiter in Vollbrand – 15 Anwohner evakuiert, 200.000 Euro Schaden
Seniorenpaar in Mistelgau durch Schockanruf um niedrigen fünfstelligen Betrag betrogen
40-jähriger Pole mit knapp 15 g Crystal auf A9 bei Hof festgenommen
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Merz lässt sich über Drohnen-Vorfall unterrichten – aber schweigt Merz lässt sich über Drohnen-Vorfall unterrichten – aber schweigt
Nächster Artikel Windenergie-Verband warnt vor Ausbaustopp der Erneuerbaren Windenergie-Verband warnt vor Ausbaustopp der Erneuerbaren

Folgen Sie uns

You Might also Like