Polizeipräsidium Mittelfranken

Anreise zum Summer Breeze: B25/B29 bei Dinkelsbühl wegen Verkehrsbelastung meiden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Anreise zum Summer Breeze sorgt für Behinderungen auf B25

Aufgrund des Anreiseverkehrs zum Summer Breeze Open Air in Sinbronn müssen Autofahrer am Dienstag, 11. August, und Mittwoch, 12. August 2026 mit Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 25 rechnen. Festivalbesucher werden laut Polizei überwiegend über die B25 aus beiden Richtungen zum Veranstaltungsgelände zugeleitet, wodurch es zeitweise zu einer Überlastung der Straße kommen kann.

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Empfohlene Ausweichstrecken und Hinweis an den Schwerverkehr

Verkehrsteilnehmer, die nicht zum Festival unterwegs sind, empfiehlt die Polizei, den Abschnitt der B25 sowie die B29 zwischen der Anschlussstelle A6 Feuchtwangen‑Nord und A7 Aalen/Westhausen nach Möglichkeit zu meiden. Besonders der Schwerverkehr auf der Autobahn wird gebeten, bei Verzögerungen auf der A7 nicht über die Bundesstraßen 25 und 29 auszuweichen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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