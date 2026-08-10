Mehrere BMW bei Bamberg: Unbekannte stehlen in Autohaus sechs Räder und beschädigen sieben Wagen

Mehrere BMW in Bamberg aufgebrochen: Räder gestohlen, Scheiben eingeschlagen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag bei einem Autohaus in der Ohmstraße in Bamberg sieben ausgestellte BMW beschädigt und bei sechs Fahrzeugen die Räder samt Felgen abmontiert und entwendet. Bei einem weiteren Wagen blieb es beim Versuch; in allen Fällen schlugen die Täter laut Polizei die Heckscheiben ein, um an die im Fahrzeug vorhandenen Radschraubensicherungen zu gelangen.

Vorgehen der Täter und Spurenlage

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Bamberg schlugen die Täter gegen 2 Uhr zu. Um die Räder zu demontieren, bockten sie die Fahrzeuge offenbar mit mitgebrachten Steinblöcken auf. Für den Abtransport der Räder sei ein größeres Fahrzeug erforderlich gewesen; die Ermittler gehen von mindestens einem 7,5-Tonner aus. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten eine passende Reifenspur im Bereich des angrenzenden Radweges auf der Rückseite des Autohauses fest.

Schaden und Ermittlungen

Der Entwendungsschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt; der entstandene Sachschaden dürfte deutlich höher liegen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Personen, die in der Nacht zum Sonntag in der Ohmstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.