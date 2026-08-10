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Bilger will “grüne Binnenschifffahrt” stärker fördern

Bilger will “grüne Binnenschifffahrt” stärker fördern
DTS Nachrichtenagentur
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Das Bundesverkehrsministerium hat einen ersten Förderaufruf der neuen Richtlinie über Zuwendungen für eine “grüne Binnenschifffahrt” veröffentlicht. Der Bund stellt dafür bis zu 70 Millionen Euro bereit, teilte das Ministerium mit. Gefördert werden demnach Projekte, “die den Einsatz emissionsfreier oder emissionsarmer Binnenschiffe ermöglichen und die dafür notwendige Infrastruktur schaffen”.

Fahrwassertonnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sagte, die Binnenschifffahrt sei ein “leistungsfähiger und klimafreundlicher Verkehrsträger mit großem Zukunftspotenzial”. Mit der neuen Förderung würden die Voraussetzungen geschaffen, dass emissionsfreie Antriebe und die notwendige Lade- und Tankinfrastruktur schneller in die Praxis kämen.

Das Förderprogramm unterstützt den Einsatz emissionsfreier und sauberer Antriebs- und Energiesysteme in der Binnenschifffahrt. Gleichzeitig sollen mehr Güter- und Personenverkehr auf die Wasserstraße verlagert werden. Der erste Förderaufruf umfasst ausschließlich Maßnahmen der Förderlinie “Aufbau grüner Binnenschifffahrtskorridore”. Antragsberechtigt sind Unternehmen, Kommunen sowie weitere wirtschaftlich tätige Akteure mit Sitz in Deutschland.

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