Bilgers Sommerreise startet mit ICE-Panne

Die Sommerreise von Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hat am Montag mit einer ICE-Panne begonnen. Gleich zu Beginn musste der Minister seinen Wagen wechseln, wie die “Rheinische Post” berichtet.

Auf dem Weg vom Berliner Hauptbahnhof nach Hamburg fiel in der zweiten Klasse die Klimaanlage aus. Der Wagen wurde geräumt und anschließend gesperrt – ein Problem, das in den Sommermonaten auch viele andere Reisende erleben.

Bilger hatte zuletzt angekündigt, die Bonuszahlungen für Bahn-Manager künftig an das Erreichen konkreter Ziele zu koppeln – vor allem an die Pünktlichkeit. Ob der Minister dabei auch die Qualität des Service berücksichtigen will, ist offen.

Bei seiner zweitägigen Reise will sich Bilger zunächst in Pinneberg und Kiel über die Sicherheit in Zügen und die Sauberkeit an Bahnhöfen informieren.