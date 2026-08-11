Grenzfahndung auf A9/A72: Mehrere Drogenfunde, ein Mann in Untersuchungshaft

Fahndung an Autobahnen führt zu mehreren Drogen- und Ausländerdelikten

Bei einem gemeinsamen, länderübergreifenden Fahndungseinsatz haben Beamte am Sonntag auf Autobahnen und im grenznahen Bereich zahlreiche Verstöße festgestellt und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Auf oberfränkischer Seite kontrollierten die Einsatzkräfte 155 Personen in 86 Fahrzeugen; ein 38-jähriger Mann wurde später in Untersuchungshaft genommen.

Die Kontrollen dauerten von 15 bis 23 Uhr und erstreckten sich über verschiedene Deliktsbereiche. Neben Verkehrsdelikten und ausländerrechtlichen Verstößen stellten die Beamtinnen und Beamten auch zahlreiche Verstöße gegen das Betäubungsmittelrecht fest.

Große Mengen Amphetamin und weitere Betäubungsmittel gefunden

Bei einer Kontrolle auf der A9 bei Münchberg-Nord durchsuchten Schleierfahnder einen Mercedes Vito und entdeckten in einem Rucksack mehr als 100 Gramm Amphetamin. Gegen den 38-jährigen polnischen Staatsangehörigen erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der illegalen Einfuhr von Amphetamin in nicht geringer Menge.

Wenig später wurden zudem mehr als 20 Captagon-Tabletten sichergestellt. Diese enthalten den Wirkstoff Fenetyllin und unterliegen dem Betäubungsmittelrecht; ihr Besitz ist in Deutschland verboten.

Sichergestellter Pkw und Feststellungen zu Identität und Fahrerlaubnis

In einem weiteren Verfahren stellten die Beamten einen VW Golf V GTI im Wert von rund 7.000 Euro sicher. Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin amtlich verwahrt mit Blick auf eine mögliche Wertersatzeinziehung.

Bei den Kontrollen wurden auch Delikte im Bereich Aufenthalt und Fahrerlaubnis festgestellt. Ein 31-jähriger syrischer Staatsangehöriger fuhr trotz mehrfacher vorheriger Verstöße erneut ohne gültige Fahrerlaubnis. In einem anderen Fall gab ein Kontrollierter zur Identitätsfeststellung einen gestohlenen türkischen Reisepass seines Cousins an; außerdem hielt er sich unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Parallel zu den Maßnahmen in Oberfranken kontrollierten sächsische Einsatzkräfte des Fahndungs- und Kontrollzentrums Vogtland Fahrzeuge und Personen auf den Autobahnen A72 und A93. Bei dem Einsatz wirkten gemischte Teams aus Bayern und Sachsen zusammen, um grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.