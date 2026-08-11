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Pellmann: CDU muss auf Linke zugehen

Pellmann: CDU muss auf Linke zugehen
DTS Nachrichtenagentur
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Linksfraktionschef Sören Pellmann hat die Union aufgefordert, mit seiner Partei zusammenzuarbeiten. “Die Linke sagt ganz klar, eine rechtsextreme Partei darf nicht in eine Regierung kommen – weder in Sachsen-Anhalt noch anderswo. Ich gehe davon aus, dass die CDU das ebenfalls so sieht”, sagte er der “Süddeutschen Zeitung”.

Sören Pellmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Union müsse auf die Linke zugehen, um das möglich zu machen und die Felder von politischer Kooperation abzustecken. Der Ball liege bei der CDU, sie stehe in der Verantwortung. Pellmann verwies darauf, dass die Zusammenarbeit in Landtagen bereits gängige Praxis sei. Für konkrete Verbesserungen im Alltag der Menschen stehe man jederzeit bereit.

Zuvor hatte sich Linken-Chef Luigi Pantisano im ZDF-Sommerinterview offen für eine Zusammenarbeit gezeigt. Auch Bundestagsvizepräsident und Thüringens früherer Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich für eine Zusammenarbeit ausgesprochen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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