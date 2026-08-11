Traktor kippt bei Feldarbeiten: 74‑Jähriger stirbt nahe Warmensteinach

Traktor kippte bei Feldarbeiten um: 74-jähriger Landwirt nahe Warmensteinach stirbt

Bei Feldarbeiten am Abend ist nahe Warmensteinach ein 74 Jahre alter Landwirt ums Leben gekommen. Sein Kompaktschlepper geriet nach ersten Erkenntnissen hangabwärts außer Kontrolle, kippte und überschlug sich. Der Mann wurde von dem Fahrzeug überrollt und verstarb noch am Unfallort, trotz Reanimationsversuchen von Einsatzkräften.

Unfallablauf am Ortsrand des Luftkurorts

Der 74-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seinem grünen Kompaktschlepper der Marke Holder auf seinem Acker am Ortsrand von Warmensteinach beschäftigt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeug mutmaßlich hangabwärts außer Kontrolle und kippte. Der Traktor überschlug sich und überrollte den Mann.

Ein Anwohner entdeckte den regungslos am Hang liegenden Landwirt und alarmierte sofort den Notruf. Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch ein Rettungshubschrauber, rückten zum Unglücksort aus und versuchten, den 74-Jährigen zu reanimieren. Er verstarb jedoch wenig später vor Ort.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen. Zur Rekonstruktion des Geschehens wird ein Verantwortlicher der Berufsgenossenschaft hinzugezogen. Der Sachschaden am Traktor wird von der Kripo auf zirka 5.000 Euro geschätzt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.