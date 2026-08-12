Scheune in Emtmannsberg brennt nieder – hoher Sachschaden, Brandursache unklar

Scheune in Emtmannsberg brennt vollständig aus

Beim Brand einer landwirtschaftlich genutzten Scheune am Mittwochnachmittag in Emtmannsberg (Lkr. Bayreuth) entstand hoher Sachschaden; die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern, verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an, die Ursache ist bislang ungeklärt.

Alarm am frühen Nachmittag

Eine Anwohnerin bemerkte kurz nach 13.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Gemeindeteil Birk und alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus und fanden die Scheune bereits in Vollbrand vor; die hohe Rauchsäule war von weitem sichtbar.

Die Einsatzkräfte konnten laut Polizei verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Anwesen übergriffen. Das unmittelbar angrenzende Wohnhaus war unbewohnt, sodass bislang keine Verletzten gemeldet wurden.

Großer Sachschaden, Ermittlungen laufen

Die Scheune brannte vollständig aus. Nach Polizeiangaben kamen darin befindliche Hühner in geringer Zahl sowie ein Traktor den Flammen zum Opfer. Durch Funkenflug entzündete sich zudem eine nahegelegene Wiese auf rund 100 Metern Länge.

Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf mindestens einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Land und die Kriminalpolizei Bayreuth haben die Ermittlungen zur noch ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.