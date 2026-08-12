Polizeipräsidium Oberfranken

Scheune in Emtmannsberg brennt nieder – hoher Sachschaden, Brandursache unklar

Scheune in Emtmannsberg brennt nieder – hoher Sachschaden, Brandursache unklar
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Scheune in Emtmannsberg brennt vollständig aus

Beim Brand einer landwirtschaftlich genutzten Scheune am Mittwochnachmittag in Emtmannsberg (Lkr. Bayreuth) entstand hoher Sachschaden; die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern, verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an, die Ursache ist bislang ungeklärt.

Inhalte im Überblick

Alarm am frühen Nachmittag

Eine Anwohnerin bemerkte kurz nach 13.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Gemeindeteil Birk und alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus und fanden die Scheune bereits in Vollbrand vor; die hohe Rauchsäule war von weitem sichtbar.

Die Einsatzkräfte konnten laut Polizei verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Anwesen übergriffen. Das unmittelbar angrenzende Wohnhaus war unbewohnt, sodass bislang keine Verletzten gemeldet wurden.

Großer Sachschaden, Ermittlungen laufen

Die Scheune brannte vollständig aus. Nach Polizeiangaben kamen darin befindliche Hühner in geringer Zahl sowie ein Traktor den Flammen zum Opfer. Durch Funkenflug entzündete sich zudem eine nahegelegene Wiese auf rund 100 Metern Länge.

- Anzeige -

Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf mindestens einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Land und die Kriminalpolizei Bayreuth haben die Ermittlungen zur noch ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Seniorin in Amlingstadt durch Medikamentenbetrug um sechsstelligen Schmuckwert gebracht
20‑Jähriger bei Alleinunfall auf B289 bei Marktleugast tödlich verunglückt
Kind in Heinersreuth durch falschen „Unfall“-Anruf zu Tresorübergabe gebracht
Diebe stehlen Wechselrichter aus Solarpark bei Kirchenpingarten – 40.000 Euro Schaden
Audi RS Q8 im Wert von rund 130.000 Euro aus Hof in Kronach gestohlen
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Bauernpräsident Rukwied fürchtet Ernteausfälle durch Dürre Bauernpräsident Rukwied fürchtet Ernteausfälle durch Dürre
Nächster Artikel Chinas Ex-Ministerpräsident Zhu Rongji gestorben Chinas Ex-Ministerpräsident Zhu Rongji gestorben

Folgen Sie uns

You Might also Like