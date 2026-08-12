Polizeipräsidium Niederbayern

Großbrand in Schweinestall bei Beutelhausen – starker Rauch, Einsatz läuft

Großbrand in Schweinestall bei Beutelhausen – starker Rauch, Einsatz läuft
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Schweinestall in Beutelhausen in Brand – starke Rauchentwicklung, Einsatz läuft

Inhalte im Überblick

In Beutelhausen, einem Gemeindeteil von Adlkofen im Landkreis Landshut, brennt derzeit ein Schweinestall. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind vor Ort und löschen den Brand, während eine weithin sichtbare starke Rauchentwicklung die Umgebung beeinträchtigt.

Löscharbeiten und Lage vor Ort

Die Löscharbeiten dauern an. Zu Zeitpunkt der Meldung konnten noch keine Angaben zur Brandursache oder zum Ausmaß des Schadens gemacht werden. Einsatzkräfte konzentrieren sich auf die Bekämpfung der Flammen und die Eindämmung der Rauchentwicklung.

Vorsichtsmaßnahmen für Anwohner

Anwohner, insbesondere in den Ortschaften im weiteren Bereich von Beutelhausen wie Oberaichbach, Deutenkofen und Adlkofen, werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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