Stehplätze kehren bei Länderspiel in Augsburg zurück

Beim Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland am 27. September in Augsburg wird es erstmals seit mehr als 25 Jahren wieder Stehplatztickets bei einem Heimspiel der Männer geben. Der DFB will damit die Fankultur stärken und zugleich ein günstigeres Ticketangebot schaffen.

Die Partie gegen Griechenland wird am 27. September ab 20.45 Uhr ausgetragen. Für die Begegnung in Augsburg sind erstmals wieder Stehplätze im Angebot. Die Tickets kosten 18 Euro, Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft zahlen 15 Euro.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf begrüßt die Rückkehr der Stehplätze: “Stehplätze sind ein wichtiger Bestandteil der Fankultur und des Stadionerlebnisses in Deutschland.”

Ticketverkauf startet am 18. August

Der öffentliche Verkauf für das erste Spiel unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp beginnt am kommenden Dienstag, 18. August, um 10 Uhr über das DFB-Ticketportal. Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können bereits ab 13. August Karten erwerben.

Steher auch in München

Auch beim Nations-League-Heimspiel gegen Serbien am 1. Oktober in der Allianz Arena München werden wieder Stehplätze angeboten. Künftig soll das Angebot bei Länderspielen von Spielort und Paarung abhängen.