Spektakuläre Sonnenfinsternis über Augsburg: Wann und wo sie am Mittwoch zu sehen ist

Am Mittwochabend, 12. August 2026, lohnt sich in Augsburg und der Region der Blick zum Himmel: Eine partielle Sonnenfinsternis wird zu sehen sein. Dabei schiebt sich der Mond vor die Sonne und verdeckt einen großen Teil der Sonnenscheibe.

In Augsburg beginnt das Himmelsschauspiel gegen 19:22 Uhr. Zunächst schiebt sich der Mond langsam vor die Sonne. Ihren Höhepunkt erreicht die Sonnenfinsternis gegen 20:15 Uhr.

Von Augsburg aus ist keine totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Dennoch wird ein sehr großer Teil der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt sein. Die sogenannte Magnitude erreicht in Augsburg rund 0,905.

Freier Blick nach Westen besonders wichtig

Wer die Sonnenfinsternis beobachten möchte, sollte sich rechtzeitig einen geeigneten Standort suchen. Da die Sonne zu diesem Zeitpunkt bereits tief steht, ist vor allem ein freier Blick in Richtung Westen beziehungsweise Nordwestenwichtig.

Geeignet sind daher insbesondere freie Flächen oder erhöhte Standorte ohne Gebäude, Bäume oder andere Hindernisse am Horizont. In und um Augsburg bieten sich entsprechend Anhöhen und freie Flächen mit guter Sicht nach Westen an.

Gegen 20:35 Uhr endet die Sichtbarkeit der Sonnenfinsternis in Augsburg mit dem Sonnenuntergang. Insgesamt lässt sich das Ereignis damit hier rund eine Stunde und 13 Minuten verfolgen.

Niemals ohne Schutz in die Sonne schauen

Besonders wichtig ist ein geeigneter Augenschutz. Auch während einer partiellen Sonnenfinsternis darf keinesfalls mit bloßem Auge direkt in die Sonne geschaut werden.

Normale Sonnenbrillen bieten keinen ausreichenden Schutz. Zur direkten Beobachtung sind spezielle Sonnenfinsternisbrillen notwendig. Auch Kameras, Ferngläser oder Teleskope dürfen nicht ohne geeignete Sonnenfilter auf die Sonne gerichtet werden.

Gleich zwei Himmelsschauspiele in einer Nacht

Wer nach der Sonnenfinsternis noch nicht genug vom Blick in den Himmel hat, bekommt in derselben Nacht gleich das nächste Naturschauspiel geboten: Die Perseiden erreichen in der Nacht vom 12. auf den 13. August ihren Höhepunkt.

Damit könnten bei passenden Wetterbedingungen zunächst die teilweise verdunkelte Sonne am Abend und wenige Stunden später zahlreiche Sternschnuppen am Nachthimmel zu beobachten sein.