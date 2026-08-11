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Kostenlos ins Freibad: Augsburg schenkt unter 18-Jährigen Eintritt

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Presse Augsburg
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Gratis-Abkühlung in den Sommerferien: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen kostenlos in alle Augsburger Freibäder. Die Stadt rechnet dadurch mit rund 70.000 Euro weniger Einnahmen und setzt bewusst auf das Angebot für Familien.

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