Gratis-Abkühlung in den Sommerferien: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen kostenlos in alle Augsburger Freibäder. Die Stadt rechnet dadurch mit rund 70.000 Euro weniger Einnahmen und setzt bewusst auf das Angebot für Familien.
Kostenlos ins Freibad: Augsburg schenkt unter 18-Jährigen Eintritt
Gratis-Abkühlung in den Sommerferien: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen kostenlos in alle Augsburger Freibäder. Die Stadt rechnet dadurch mit rund 70.000 Euro weniger Einnahmen und setzt bewusst auf das Angebot für Familien.
Diesen Artikel teilen
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.