Dax mit neuen Rekorden – Anleger ignorieren Unsicherheitsfaktoren

Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 26.391 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Das stellte erneut einen Rekordschlusskurs dar. Im Laufe des Tages stieg der Dax unterdessen sogar auf einen Höchststand von 26.504 Punkten.

Zu den größten Gewinnern in der Kursliste gehörten Siemens Energy, die Deutsche Telekom und RWE. Im roten Bereich notierten dagegen unter anderem Qiagen, Adidas und Zalando.

“Der Dax bewegt sich in einem Spannungsfeld aus Rekordfantasie und Realitätstest”, sagte Timo Emden, Chefmarktanalyst von CapTrader. “Anleger finden derzeit den gewünschten Nährboden für neue Bestmarken, trotz schwelender Unsicherheitsfaktoren in puncto Iran-Krieg, Geldpolitik und KI-Bewertungen.”

Marktteilnehmer balancierten damit weiterhin zwischen Krisenmodus und Rekordlaune und entschieden sich offensichtlich für Letzteres. “Während geopolitische Unwägbarkeiten weiterhin unter der Oberfläche glimmen, scheinen Anleger ihren eigenen Takt zu tanzen. Zwar zeigt ich der Markt erstaunlich robust, allerdings wirkt die Kombination aus geopolitischen Spannungen und neuen Höchstständen für viele Marktteilnehmer noch widersprüchlich”, so Emden.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1539 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8666 Euro zu haben.

Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.383 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 122,13 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 88,16 US-Dollar, das waren 44 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.