Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Frontalcrash auf St2025 bei Durach: Zwei Frauen (65, 71) schwer verletzt

Frontalcrash auf St2025 bei Durach: Zwei Frauen (65, 71) schwer verletzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2025 zwischen Durach und Kempten sind am Dienstagmittag zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 71 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Kempten geriet nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Fahrzeug einer 65-jährigen Frau aus dem Oberallgäu zusammen. Beide wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

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Unfallhergang und Folgen

Der Unfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr. Die Kemptenerin war in Fahrtrichtung Kempten unterwegs, als sie plötzlich in den Gegenverkehr geriet und frontal mit der Gegenfahrerin kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Schaden und Ermittlungen

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 43.000 Euro geschätzt. Die Ursache, weshalb die Fahrerin in den Gegenverkehr geriet, ist noch ungeklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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