Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Ruhiges Auftaktwochenende der Allgäuer Festwoche: 14 Einsätze, keine schweren Verletzungen

Ruhiges Auftaktwochenende der Allgäuer Festwoche: 14 Einsätze, keine schweren Verletzungen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ruhe am ersten Festwochen-Wochenende: Polizei verzeichnet nur wenige Vorfälle

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Die Polizei in Kempten zog nach dem ersten Wochenende der 75. Allgäuer Festwoche eine durchweg ruhige Bilanz: Auf dem Festwochengelände und im Nahbereich waren die Einsatzkräfte bisher in 14 Fällen gefragt. In sieben dieser Einsätze stellten die Beamten straffälliges Verhalten fest, überwiegend in Form von einfachen Körperverletzungen oder Beleidigungen ohne schwere Verletzungen. Nur ein Besucher musste aufgrund seines Verhaltens in polizeilichem Gewahrsam gebracht werden.

Leichte Delikte dominieren die Einsätze

Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei den festgestellten Straftaten um “niederschwellige Körperverletzungs- oder Beleidigungsdelikte”, bei denen die Beteiligten nicht schwer verletzt wurden. Insgesamt waren die meisten Einsätze damit überschaubar und ließen keine schwerwiegenden Zwischenfälle erkennen.

Gute Abstimmung von Veranstaltern und Behörden

Die Polizei betont, dass die positive Sicherheitslage auch auf die enge Zusammenarbeit von Veranstalter sowie den beteiligten Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zurückzuführen sei. Die “entwickelten Routinen und Erfahrungen aus den Vorjahren” hätten sich bewährt, heißt es weiter. Die Inspektion freut sich auf die weiteren Einsatztage bei hoffentlich bestem Wetter.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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