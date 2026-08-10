61-jährige Frau schlägt am Würzburger Hauptbahnhof zwei Männer

Frau schlägt mit Schuh: Streit im Würzburger Hauptbahnhof endet ohne schwere Verletzungen

Eine 61-jährige Frau ist in der Nacht auf Sonntag im Hauptbahnhof Würzburg mit zwei jungen Männern in Streit geraten. Nach Angaben der Bundespolizei geriet die Würzburgerin mit einem 20-Jährigen und einem 16-Jährigen zunächst verbal aneinander; im weiteren Verlauf soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Die Frau zog demnach einen Schuh aus und schlug damit gegen die Brust des 20-Jährigen. Als ein Zeuge eingreifen wollte, habe die Frau dem 16-Jährigen “mit der Schuhsohle zudem gegen die linke Gesichtshälfte geschlagen”.

Verletzungen und Ermittlungen

Beide Männer erlitten durch die Schläge Rötungen am Unterarm beziehungsweise am Ohr; eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die 61-Jährige ihre Weiterreise antreten.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.