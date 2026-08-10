67-Jähriger fasst Zugbegleiter am Münchner Hauptbahnhof in den Intimbereich

Mann belästigt Zugbegleiter am Münchner Hauptbahnhof

Ein 67-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag (9. August) am Hauptbahnhof München einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn sexuell belästigt. Zuvor war der Mann in einer S-Bahn durch lautes Schreien aufgefallen und hatte andere Reisende belästigt. Bei einer anschließenden Fahrscheinkontrolle griff er einem 21-jährigen Mitarbeiter des DB-Prüfdienstes unvermittelt in den Intimbereich.

Vorfall in der S-Bahn und polizeiliche Maßnahmen

Gegen 14:40 Uhr erregte der Mann in einer S-Bahn am Hauptbahnhof durch lautstarkes Schreien die Aufmerksamkeit anderer Fahrgäste, die sich von dem sichtlich verwirrten Mann belästigt fühlten. Mitarbeiter des Prüfdienstes der Deutschen Bahn kontrollierten den 67-Jährigen und wollten ihn von der Weiterfahrt ausschließen, weil er keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Im weiteren Verlauf kam es zu der Tat gegen den 21-jährigen Zugbegleiter.

Die Beteiligten verließen den Zug am Hauptbahnhof und warteten dort auf die alarmierte Streife der Bundespolizei. Die Bundespolizei nahm den Mann zur weiteren Sachbearbeitung mit auf die Dienststelle in der Denisstraße. Der 21-Jährige musste seinen Dienst aufgrund des Vorfalls abbrechen.

Ermittlungen und Vorgeschichte

Der Mann, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, war der Polizei bereits wegen mehrerer Leistungserschleichungen sowie eines Gewaltdelikts bekannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizeiinspektion München ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.