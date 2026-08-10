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17-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Pkw über B17 – Polizei stoppt ihn bei Gersthofen

17-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Pkw über B17 – Polizei stoppt ihn bei Gersthofen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Jugendlicher flieht vor Polizei und wird auf B17 gestoppt

Ein 17 Jahre alter Fahrer entzog sich in der Nacht auf Samstag einer Polizeikontrolle im Augsburger Universitätsviertel und floh mit hoher Geschwindigkeit über die B17 in Richtung Norden. Die Verfolgung begann gegen 2.24 Uhr, nachdem eine Streifenbesatzung in der Rumplerstraße einen Pkw mit deutlich überhöhender Geschwindigkeit festgestellt hatte. Auf die Anhaltesignale der Polizei reagierte der Fahrer nicht, konnte aber auf Höhe Gersthofen kontrolliert verlangsamt und gestoppt werden.

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Keine Verletzten, Alkohol und fehlende Fahrerlaubnis

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-Jährige das Fahrzeug unbefugt genutzt hatte und lediglich im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse A1 war. Weiterhin wurde bei ihm eine Alkoholisierung festgestellt. An dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und ordnete eine Blutentnahme an. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat Ermittlungen eingeleitet, unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der 17-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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