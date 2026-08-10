Mofafahrer (68) übersieht Pkw auf Ulrichsbrücke – Sachschaden, kein Verletzter, Blutentnahme

Mofa-Fahrer übersieht Pkw auf der Ulrichsbrücke – Polizei ordnet Blutentnahme an

Auf der Lechhauser Straße in Augsburg ist es am Sonntagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mofa und einem Pkw gekommen. Der 68-jährige Mofafahrer wollte gegen 18.30 Uhr wegen einer Spurverengung von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln und übersah dabei den auf der linken Spur fahrenden Wagen einer 25-Jährigen. Durch den seitlichen Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro; verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Alkoholisierung beim Mofafahrer festgestellt

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten der Inspektion Augsburg Ost beim 68-jährigen Fahrer eine Alkoholisierung fest. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der 68-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.