Polizei & CoAugsburg Stadt

17-Jähriger ohne Führerschein fährt betrunken Unfall, flüchtet – 27.000 Euro Schaden

17-Jähriger ohne Führerschein fährt betrunken Unfall, flüchtet – 27.000 Euro Schaden
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Jugendlicher ohne Führerschein flüchtet nach Unfall in Lechhausen

In der Nacht auf Samstag ist in Lechhausen ein 17-Jähriger mit dem Pkw seiner Mutter gegen einen geparkten Kleintransporter und einen weiteren Pkw geprallt und anschließend geflüchtet. Zeugen hatten gegen 1.25 Uhr ein stark beschädigtes Fahrzeug und Trümmer auf der Steinmetzstraße gemeldet; die alarmierte Polizei fand das Unfallgeschehen vor und entdeckte rund 200 Meter entfernt den massiv beschädigten Wagen des Unfallverursachers.

Inhalte im Überblick

Die Ermittler ermittelten den Fahrzeughalter und führten erste Befragungen. Als mutmaßlicher Fahrer gab sich der 17-Jährige zu erkennen. Er stand nach Angaben der Polizei unter Alkoholeinfluss und besaß keine Fahrerlaubnis. Nach dem Zusammenstoß soll an seinem Fahrzeug ein Vorderreifen fehlengestanden haben; der junge Fahrer habe offenbar auf der Felge weitergefahren und dann die Unfallstelle verlassen.

Geständnis bei der Polizei

Am folgenden Tag erschien der Jugendliche in Begleitung eines Erziehungsberechtigten auf der Dienststelle und legte ein Geständnis ab. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat Ermittlungen unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 27.000 Euro geschätzt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

- Anzeige -
Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.08.2026
Mofafahrer (68) übersieht Pkw auf Ulrichsbrücke – Sachschaden, kein Verletzter, Blutentnahme
Augsburg: Fahrer mit gefälschten Dokumenten festgenommen – große Menge Heroin sichergestellt
Augsburg: Mehrere Schockanrufe mit fünfstelligen Kautionsforderungen – kein Schaden
Augsburg: 73-Jähriger durch Love-Scamming um fünfstelligen Betrag betrogen
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel 61-jährige Frau schlägt am Würzburger Hauptbahnhof zwei Männer Zwei Tote bei schwerem Unfall: Kleintransporter prallt auf B466 gegen Baum
Nächster Artikel Geländewagen in Schwabmünchen ausgebrannt – 10.000 Euro Schaden, Brandursache unklar Geländewagen in Schwabmünchen ausgebrannt – 10.000 Euro Schaden, Brandursache unklar

Folgen Sie uns

You Might also Like