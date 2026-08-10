Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert Kolumbien

In Kolumbien hat sich am Montag ein Erdbeben mittlerer Stärke ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 7,2 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Seismograph bei der Aufzeichnung eines Erdbebens (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Beben ereignete sich um 7:34 Uhr Ortszeit (14:34 Uhr deutscher Zeit) ca. 35 Kilometer entfernt von der Großstadt Cartago im Westen des Landes. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von 95,2 Kilometern.

Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke können regelmäßig im Umkreis von bis zu 70 Kilometern Schäden anrichten.