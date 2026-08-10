Polizeipräsidium Niederbayern

Frau auf Gäubodenfest in Straubing bedrängt – Täter flüchtig

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Frau auf dem Weg vom Gäubodenfest bedrängt

Eine 20-Jährige ist in der Nacht zum 8. August am Rande des Straubinger Gäubodenfests von einem bislang unbekannten Mann bedrängt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 23:40 Uhr auf Höhe der Kagerser Hauptstraße 10; die Frau wurde gegen einen Baum gedrückt und oberflächlich berührt. Als sie um Hilfe schrie, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete unerkannt.

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Polizei sucht Zeugen

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, eine Täterbeschreibung konnte wegen der Dunkelheit nicht gewonnen werden. Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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