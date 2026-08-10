23-Jährige in Regensburg sexuell bedrängt – 33-Jähriger nach Fahndung festgenommen

Sexueller Übergriff in Regensburg: Tatverdächtiger nach Fahrt mit Fahrdienst festgenommen

In den frühen Morgenstunden des 9. August 2026 ist eine 23-jährige Frau in Regensburg Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Frau war gegen 01:46 Uhr am Hauptbahnhof in ein über eine Internetplattform gebuchtes Fahrzeug gestiegen; der Fahrer, ein 33-jähriger Mann, brachte sie zu einer Adresse im Stadtteil Kumpfmühl. Laut Polizei kam es während der Fahrt zu sexuell motivierten Körperkontakten und Fragen nach sexuellen Handlungen. Der Frau gelang es nach kurzer Zeit, das Fahrzeug zu verlassen und die Polizei zu alarmieren. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den 33-Jährigen mit dem Tatfahrzeug auf der Galgenbergbrücke anhalten und vorläufig festnehmen.

Festnahme und weiterer Verfahrensablauf

Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Der Haftbefehl wurde gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ermittlungen laufen

Nach derzeitiger Erkenntnislage seien Handlungen vorgenommen worden, “die den Tatbestand eines sexuellen Übergriffs begründen”. Die Polizei betont, dass die Fahndung unmittelbar nach der Verständigung erfolgte und zur Festnahme des 33-Jährigen führte. Weitere Details zu den laufenden Ermittlungen wurden von der Behörde bislang nicht veröffentlicht.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.