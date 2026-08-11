Jugendlicher bei Raubüberfall am Schlossweiher leicht verletzt – Täter flüchtig

Jugendlicher in Neumarkt bei Straßenraub am Schlossweiher verletzt

Ein 17-Jähriger ist am Freitagabend in der Nähe des Schlossweihers in Neumarkt Opfer eines Übergriffs und eines Diebstahls geworden. Nach eigenen Angaben wurde der Jugendliche zwischen 21:30 Uhr und 23:00 Uhr auf dem Weg zum Volksfest von drei bislang unbekannten Personen von hinten angegriffen, zu Boden gebracht und beraubt; dabei erlitt er leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Tasche und Handy gestohlen, Täter flüchtig

Den Angaben zufolge entwendeten die Täter dem Jugendlichen sein Mobiltelefon sowie eine schwarze Nike-Tasche, in der sich sein Geldbeutel mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag befand. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten in unbekannte Richtung. Über das Alter, die Kleidung oder das Gesicht der Tatverdächtigen liegen keine weiteren Informationen vor.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Freitagabend zwischen 21:30 Uhr und 23:00 Uhr im Bereich der Seelstraße beziehungsweise des Schlossweihers verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.