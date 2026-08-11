Polizeipräsidium Mittelfranken

Einbruch in Kleinschwarzenlohe: Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Einbruch in Kleinschwarzenlohe: Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Einbruch in Kleinschwarzenlohe: Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

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Unbekannte Täter sind am Montag in ein Einfamilienhaus im Wendelsteiner Ortsteil Kleinschwarzenlohe eingebrochen und haben Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher offenbar über den Keller Zutritt zu dem Haus in der Straße Am Bernlohe und durchwühlten mehrere Räume.

Vorgehen der Täter und entdeckter Schaden

Die Täter gelangten mutmaßlich über den Keller ins Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer und stahlen Schmuck, dessen Wert die Ermittler mit “mehreren tausend Euro” angeben. Konkrete Angaben zu Art oder Anzahl der Stücke wurden in der Polizeimeldung nicht gemacht.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. “Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden”, heißt es in der Mitteilung.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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