Politik & Wirtschaft

Selenskyj: Moskau feuert nordkoreanische Raketen auf Saporischschja

Selenskyj: Moskau feuert nordkoreanische Raketen auf Saporischschja
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben sechs Menschen getötet und neunzehn weitere verletzt worden.

Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Stadt sei mit nordkoreanischen ballistischen Raketen, Zirkons und gelenkten Luftbomben angegriffen worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr am Dienstag mit. Rettungskräfte waren am Morgen weiterhin im Einsatz, um einen Brand an einer der Einschlagstellen zu löschen.

In Kiew beschädigte ein Raketenangriff unterdessen laut Selenskyj ein Gebäude eines Krankenhauses für Infektionskrankheiten sowie mehrere Geschäfte. In Cherson und Charkiw wurden über Nacht Umspannwerke getroffen, was zu Stromausfällen führte. Alle Dienste arbeiteten daran, die Stromversorgung wiederherzustellen, so der Präsident. Auch die Regionen Donezk, Dnipro und Mykolajiw wurden angegriffen. Neben Raketen sollen über 120 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt worden sein, die meisten davon strahlgetriebene “Shaheds”.

Bilger sieht keine Versorgungsengpässe durch Niedrigwasser
Bilger will private Investoren für Infrastruktur-Sanierung
BdSt: 170 Milliarden Euro durch Abbau der kalten Progression
CDU-Haushälter fordern kompletten Ausgleich der kalten Progression
Bundeswehr meldet hunderte Drohnenüberflüge
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Porsche 911 Turbo in Katzwang gestohlen – Polizei sucht Zeugen (90.000 €) Einbruch in Kleinschwarzenlohe: Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen
Nächster Artikel Ministerium verschiebt Bericht zum Kohleausstieg in NRW Ministerium verschiebt Bericht zum Kohleausstieg in NRW

Folgen Sie uns

You Might also Like