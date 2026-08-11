Selenskyj: Moskau feuert nordkoreanische Raketen auf Saporischschja

Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben sechs Menschen getötet und neunzehn weitere verletzt worden.

Die Stadt sei mit nordkoreanischen ballistischen Raketen, Zirkons und gelenkten Luftbomben angegriffen worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr am Dienstag mit. Rettungskräfte waren am Morgen weiterhin im Einsatz, um einen Brand an einer der Einschlagstellen zu löschen.

In Kiew beschädigte ein Raketenangriff unterdessen laut Selenskyj ein Gebäude eines Krankenhauses für Infektionskrankheiten sowie mehrere Geschäfte. In Cherson und Charkiw wurden über Nacht Umspannwerke getroffen, was zu Stromausfällen führte. Alle Dienste arbeiteten daran, die Stromversorgung wiederherzustellen, so der Präsident. Auch die Regionen Donezk, Dnipro und Mykolajiw wurden angegriffen. Neben Raketen sollen über 120 Drohnen gegen die Ukraine eingesetzt worden sein, die meisten davon strahlgetriebene “Shaheds”.