Politik & Wirtschaft

Inlandstourismus im Juni gesunken – Halbjahr auf Rekordniveau

Inlandstourismus im Juni gesunken – Halbjahr auf Rekordniveau
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Im Juni 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 48,9 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Dienstag mitteilte, waren das 2,9 Prozent weniger als im Juni 2025.

Hotel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juni 2026 gegenüber Juni 2025 um 3,6 Prozent auf 41,2 Millionen ab. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg dagegen um 1,6 Prozent auf 7,7 Millionen.

Im ersten Halbjahr 2026 verbuchten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 223,8 Millionen Übernachtungen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,3 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, dem bisherigen Rekordwert für ein ersten Halbjahr mit 223,1 Millionen Übernachtungen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 0,3 Prozent auf 187,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 0,5 Prozent auf 36,4 Millionen.

Bilger sieht keine Versorgungsengpässe durch Niedrigwasser
Bilger will private Investoren für Infrastruktur-Sanierung
BdSt: 170 Milliarden Euro durch Abbau der kalten Progression
CDU-Haushälter fordern kompletten Ausgleich der kalten Progression
Bundeswehr meldet hunderte Drohnenüberflüge
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Immer mehr Mädchen wegen Essstörungen im Krankenhaus Immer mehr Mädchen wegen Essstörungen im Krankenhaus
Nächster Artikel Grüne offen für Hitzeschutz im Grundgesetz Grüne offen für Hitzeschutz im Grundgesetz

Folgen Sie uns

You Might also Like