Inlandstourismus im Juni gesunken – Halbjahr auf Rekordniveau

Im Juni 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 48,9 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Dienstag mitteilte, waren das 2,9 Prozent weniger als im Juni 2025.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juni 2026 gegenüber Juni 2025 um 3,6 Prozent auf 41,2 Millionen ab. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg dagegen um 1,6 Prozent auf 7,7 Millionen.

Im ersten Halbjahr 2026 verbuchten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 223,8 Millionen Übernachtungen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,3 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, dem bisherigen Rekordwert für ein ersten Halbjahr mit 223,1 Millionen Übernachtungen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 0,3 Prozent auf 187,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 0,5 Prozent auf 36,4 Millionen.