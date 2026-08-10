Unionsfraktionsvize: Hitze und Dürre sind alarmierend

Unionsfraktionsvize Klaus Mack (CDU) hat vor dem Hintergrund der extremen Wetterbedingungen in diesem Sommer die Wichtigkeit von Klimaschutz und Klimaanpassung hervorgehoben.

“Die aktuelle Hitze und die vielerorts seit Wochen und Monaten ausbleibenden Niederschläge sind alarmierend und fordern unsere Aufmerksamkeit”, sagte Mack den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Klimawandel mache solche Extremwetterlagen häufiger und intensiver. “Das bedeutet: Emissionen müssen weiter konsequent gesenkt werden.” Für ihn sei dabei klar, dass der marktwirtschaftliche Ansatz über den CO2-Preis der richtige Weg sei.

“Gleichzeitig müssen wir die Klimaanpassung genauso entschlossen vorantreiben”, sagte der CDU-Politiker weiter. An vielen Stellen werde bereits angesetzt, doch es gebe keine Lösungen von der Stange. “Klimaanpassung muss in besonderem Maße auf die konkreten Bedarfe vor Ort abgestimmt werden”, erklärte Mack. “Deshalb müssen wir unsere Kommunen in die Lage versetzen, entsprechende Maßnahmen umzusetzen und langfristig in Klimaanpassung zu investieren.”

Er erwähnte unter anderem das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das dafür wichtige Voraussetzungen zur Finanzierung schaffe. Aus seiner Sicht, hob Mack hervor, seien vor allem integrierte und langfristige Lösungen sinnvoll, etwa Stadtgrün, das Kommunen lebenswert und hitzeresistenter zugleich mache, oder der Umbau der Wälder hin zu Mischwäldern. Der sei Klimaanpassung und Klimaschutz zugleich.

Mack, der als Fraktionsvize den Bereich Umwelt- und Klimaschutz verantwortet, betonte auch die Wichtigkeit der Erneuerbaren: “Ein beherzter Ausbau der Erneuerbaren Energien macht das Stromsystem klimafreundlich und reduziert zugleich den Wasserverbrauch beachtlich, weil dadurch immer weniger Kraftwerke gekühlt werden müssen.”