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Umweltbundesamt fordert schnellen Ausstieg aus fossilen Energien

Umweltbundesamt fordert schnellen Ausstieg aus fossilen Energien
DTS Nachrichtenagentur
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Das Umweltbundesamt (UBA) fordert von der Bundesregierung einen schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien. “Jeder weitere Hitzerekord macht deutlich: Wir müssen schneller raus aus den fossilen Energien”, sagte UBA-Präsident Dirk Messner der “Rheinischen Post”.

Kraftwerk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Messner ergänzte, Deutschland und die EU hätten die Instrumente dafür, jetzt komme es auf konsequente Umsetzung und mehr Tempo an. Dafür lägen einige Aufgaben auf dem Tisch: Erneuerbare Energien ausbauen, Energie und Wasser sparen und effizienter nutzen sowie Emissionen in Verkehr, Gebäuden und Industrie schnell und dauerhaft senken.

Messner fuhr fort: Gleichzeitig müsse man sich auf die Folgen vorbereiten, die nicht mehr verhindert werden könnten. Städte bräuchten mehr Grün und Schatten, man müsse Flächen entsiegeln und Wasser besser zurückhalten und Kommunen bei Hitze-, Starkregen- und Hochwasservorsorge unterstützen.

In Westeuropa haben die Temperaturen im Juni und Juli Rekorde gebrochen – es waren die heißesten Sommermonate seit Beginn der Aufzeichnungen, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Montag in Bonn mitteilte.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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