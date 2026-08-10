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Bauernverband: Trockenheit führt zu erheblichen Ertragseinbußen

Bauernverband: Trockenheit führt zu erheblichen Ertragseinbußen
DTS Nachrichtenagentur
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Der Bauernverband geht davon aus, dass die Trockenheit die Landwirte finanziell stark belasten wird. Die Auswirkungen der Dürre seien extrem, sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er rechne mit erheblichen Ertragseinbußen, nicht nur beim Getreide, sondern auch bei den Herbstkulturen und im Futterbau.

Trockenes Salatfeld (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die unterdurchschnittlichen Erträge in Verbindung mit niedrigen Erzeugerpreisen und hohen Kosten, etwa für Diesel, würden die Liquidität vieler Betriebe enorm belasten. “Nicht wenige Betriebe brauchen Sonder- oder Zwischenfinanzierungen zur Sicherung der Liquidität und zum Fortbestand des Betriebes”, sagte Rukwied.

Der Verbandspräsident mahnte deshalb die Politik, dass es in dieser “dramatischen Zeit” zu keinerlei Kürzungen im Agrarbereich kommen dürfe.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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