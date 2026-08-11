Polizeipräsidium Oberfranken

38‑Jähriger bei A9‑Kontrolle: Großes Amphetamin‑Paket sichergestellt, Haft

38‑Jähriger bei A9‑Kontrolle: Großes Amphetamin‑Paket sichergestellt, Haft
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Große Menge Amphetamin bei Kontrolle auf A9 entdeckt – 38-Jähriger in Untersuchungshaft

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Bei einer Kontrolle an der Anschlussstelle Münchberg-Nord auf der Autobahn A9 haben Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb am Sonntagnachmittag eine größere Menge Amphetamin sichergestellt. Ein 38 Jahre alter Beifahrer wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nach Antrag der Staatsanwaltschaft Hof inzwischen in Untersuchungshaft.

Kontrolle und Fund im Fahrzeug

Die Schleierfahnder stoppten gegen 16.30 Uhr einen Mercedes Vito mit Zulassung aus dem Burgenlandkreis. Während der Durchsuchung des Rucksacks des polnischen Beifahrers entdeckten die Beamten mehrere Druckverschlusstütchen, die Amphetamin enthielten. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Ermittlungen und Haftbefehl

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Hof. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurde der Beschuldigte am folgenden Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der illegalen Einfuhr von Amphetamin in nicht geringer Menge. Die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof führen die laufenden Ermittlungen fort.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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