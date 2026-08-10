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Tödlicher Frontalzusammenstoß auf B300 bei Oberzell – Motorradfahrer stirbt

Tödlicher Frontalzusammenstoß auf B300 bei Oberzell – Motorradfahrer stirbt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß auf der B300

Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw auf der B300 bei Oberzell tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr; der Pkw eines 58-Jährigen war in Richtung Friedberg unterwegs, das Motorrad in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

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Unfallhergang und Folgen

Nach Polizeiangaben stießen die beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Der 52-jährige Motorradfahrer zog sich bei der Kollision schwerste Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 58-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.500 Euro; weder Pkw noch Motorrad waren nach dem Zusammenstoß weiterhin fahrbereit.

Ermittlungen und Sperrmaßnahmen

Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg ein unfallanalytisches Gutachten an und ließ beide Fahrzeuge sicherstellen. Die B300 war für die Unfallaufnahme, die Erstellung des Gutachtens, das Abschleppen der Fahrzeuge und die anschließende Fahrbahnreinigung bis etwa 19.30 Uhr vollständig gesperrt. Die Polizeiinspektion Friedberg führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang durch.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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