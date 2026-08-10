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Alkalisierter 64‑Jähriger greift Polizei in Augsburg‑Kriegshaber an und wird eingewiesen

Alkalisierter 64‑Jähriger greift Polizei in Augsburg‑Kriegshaber an und wird eingewiesen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Randalierer in Kriegshaber attackiert Polizeibeamte

Inhalte im Überblick

In der Nacht auf Montag wurde die Polizei wegen einer Streitigkeit in der Semmelweisstraße in Kriegshaber gerufen. Ein 64-jähriger Anwohner verhielt sich bei Eintreffen der Beamten aggressiv und stark alkoholisiert; als die Einsatzkräfte ihn fesseln wollten, leistete er erheblichen Widerstand, musste zu Boden gebracht werden und bedrohte sowie beleidigte die Polizisten während des Transports.

Vorfall und medizinische Versorgung

Die Alarmierung erfolgte gegen 3.18 Uhr. Nach Angaben der Polizei zeigte der Mann bei dem Einsatz einen psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in ein Fachkrankenhaus eingewiesen wurde. Die eingesetzten Beamten blieben dabei unverletzt.

Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs

Die Polizeiinspektion Augsburg West ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 64-Jährige besitzt die kroatische Staatsangehörigkeit.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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