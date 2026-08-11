Forsa: AfD bleibt auf Rekordkurs – Merz auf Allzeit-Tief

Die AfD bleibt in der von Forsa gemessenen Wählergunst weiter auf Rekordkurs und behauptet ihre deutliche Führung im Parteienranking.

Laut der wöchentlichen Erhebung für die Sendern RTL und ntv bleibt sie unverändert bei 28 Prozent und liegt damit weiterhin sieben Punkte vor der Union mit 21 Prozent. Auch die anderen Parteien bleiben gegenüber der Vorwoche unverändert (Grüne 16 Prozent, SPD und Linke jeweils 12 Prozent, FDP 4 Prozent, Sonstige 7 Prozent). Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt mit 30 Prozent weiter deutlich über dem Anteil der Nichtwähler bei der vergangenen Bundestagswahl von 17,9 Prozent.

Auch bei der politischen Kompetenz bleibt die AfD vor der Union. 13 Prozent (-1) der Bundesbürger trauen der AfD am ehesten zu, die Probleme im Land zu lösen, während CDU und CSU bei 12 Prozent bleiben. Die Grünen und die Linke liegen jeweils bei 6 Prozent, die SPD steigt leicht auf 5 Prozent (+1). Insgesamt bleibt das Vertrauen in die Parteien weiterhin niedrig. 55 Prozent (-1) trauen aktuell keiner Partei politische Kompetenz zu.

Die Zustimmung zu Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fällt wieder auf ihren bisherigen Tiefststand. Nur noch 13 Prozent (-1) der Bundesbürger sind aktuell mit seiner Arbeit zufrieden, während 85 Prozent nicht zufrieden sind. Auch in der eigenen Anhängerschaft überwiegt die Kritik, denn 54 Prozent der CDU/CSU-Anhänger sind mit Merz unzufrieden.