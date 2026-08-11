Unfall an Fürther Kreuzung: Opel und Audi kollidieren, Polizei sucht Zeugen

Unfall in Fürth-Poppenreuth: Zwei Autos kollidieren an Kreuzung – niemand verletzt

Am Montagabend gerieten im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle Fürth Poppenreuth zwei Pkw aneinander. Gegen 18:40 Uhr kollidierte ein Opel Astra, dessen 29-jähriger Fahrer von der A73 aus Erlangen kommend abgefahren war, mit einem von links kommenden Audi A4, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Ablauf des Unfalls

Der Opel-Fahrer war an der Kreuzung zur Poppenreuther Straße zunächst geradeaus gefahren und wollte anschließend nach links abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem Audi. Beide Verkehrsteilnehmer machten gegenüber der Verkehrspolizei jeweils widersprüchliche Angaben zum Ampelbild: Sie gaben an, bei “grün” beziehungsweise “gelb” in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Zeugenaufruf der Verkehrspolizei

Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen des Unfalls, um den genauen Hergang zu klären. Hinweise werden erbeten.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.