Polizeipräsidium Mittelfranken

Fünfköpfige Gruppe beim Sprayen an Windrad in Veitsbronn gestellt

Fünfköpfige Gruppe beim Sprayen an Windrad in Veitsbronn gestellt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Sprayer an Windrad in Veitsbronn gestellt

Am Samstagabend haben fünf Personen an einem Windrad in Veitsbronn (Lkr. Fürth) mehrere Quadratmeter Fläche mit Farbe besprüht. Eine Zeugin beobachtete die Gruppe gegen 20:00 Uhr entlang der Seckendorfer Straße, filmte zwei Verdächtige beim Sprühen und alarmierte die Polizei. Nach Eintreffen einer Streife flüchteten die Tatverdächtigen, ließen jedoch einen Rucksack mit Spraydosen und Werkzeug zurück.

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Fahndung mit Drohne und Diensthund androhnung führt zu Festnahmen

Ein 16-Jähriger konnte nach einer Verfolgung in einem Maisfeld eingeholt werden; er war noch mit frischer Farbe an den Händen, bestritt den Tatvorwurf jedoch. Auf der Flucht hatte er weitere Spraydosen weggeworfen. Die Beamten umstellten das Feld und setzten eine Drohne ein. Nach der Androhung, einen Diensthund zur Absuche einzusetzen, stellte sich ein weiterer Tatverdächtiger, ein 23-Jähriger. Bei ihm stellten die Polizisten ein Skizzenbuch mit Graffiti-Tags aus dem Rucksack sicher. Während der Durchsuchung des 23-Jährigen half seine klingelnde Handynummer, einen weiteren Tatverdächtigen zu identifizieren.

Da die Gruppe nach ersten Ermittlungen nicht ortsansässig war, überprüften die Einsatzkräfte auch den Bahnhof Siegelsdorf und nahmen dort einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Beschuldigten wurden zur Dienststelle gebracht; bei zwei Personen erfolgte eine erkennungsdienstliche Behandlung. Die Staatsanwaltschaft ordnete für den 23-Jährigen die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigen an, weil er über keinen festen Wohnsitz verfügt. Den 16-Jährigen übergaben die Beamten an dessen Mutter.

Die Polizeiinspektion Zirndorf führt die weiteren Ermittlungen und hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti gegen die Gruppe eingeleitet.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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