Rufe aus den Freien Wählern nach Bündnis mit FDP

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) spricht sich für ein Bündnis mit der FDP auf Bundesebene aus. Als zweitstärkste Kraft in Bayern könne man seine “Stärke in Bayern einbringen und die FDP ihre Strukturen im Rest der Republik”, sagte er der “Augsburger Allgemeinen”.

Die Idee eines bürgerlich-liberalen Bündnisses verglich der Minister dabei mit dem Modell von CDU und CSU. “Mit vereinten Kräften würde ein solches `Bündnis der Freiheit` locker über die Fünf-Prozent-Hürde springen, sodass zwei zusätzliche Kräfte der Mitte im Bundestag wären. Zusammen mit der Union wären dann endlich wieder bürgerliche Mehrheiten möglich.”

Bei Mitgliedern der “Freien Wähler” weckt der Vorschlag laut Mehring gewisse Sympathien. “Wann immer ich den Gedanken bislang ausbuchstabiert habe, gab es viel Offenheit und Zustimmung”, sagte der Minister.