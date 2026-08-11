Politik & Wirtschaft

Rufe aus den Freien Wählern nach Bündnis mit FDP

Rufe aus den Freien Wählern nach Bündnis mit FDP
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) spricht sich für ein Bündnis mit der FDP auf Bundesebene aus. Als zweitstärkste Kraft in Bayern könne man seine “Stärke in Bayern einbringen und die FDP ihre Strukturen im Rest der Republik”, sagte er der “Augsburger Allgemeinen”.

Wahlplakat der Freien Wähler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Idee eines bürgerlich-liberalen Bündnisses verglich der Minister dabei mit dem Modell von CDU und CSU. “Mit vereinten Kräften würde ein solches `Bündnis der Freiheit` locker über die Fünf-Prozent-Hürde springen, sodass zwei zusätzliche Kräfte der Mitte im Bundestag wären. Zusammen mit der Union wären dann endlich wieder bürgerliche Mehrheiten möglich.”

Bei Mitgliedern der “Freien Wähler” weckt der Vorschlag laut Mehring gewisse Sympathien. “Wann immer ich den Gedanken bislang ausbuchstabiert habe, gab es viel Offenheit und Zustimmung”, sagte der Minister.

Bilger sieht keine Versorgungsengpässe durch Niedrigwasser
Bilger will private Investoren für Infrastruktur-Sanierung
BdSt: 170 Milliarden Euro durch Abbau der kalten Progression
CDU-Haushälter fordern kompletten Ausgleich der kalten Progression
Bundeswehr meldet hunderte Drohnenüberflüge
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Über 2.000 Ebola-Tote im Kongo Über 2.000 Ebola-Tote im Kongo
Nächster Artikel Fünfköpfige Gruppe beim Sprayen an Windrad in Veitsbronn gestellt Fünfköpfige Gruppe beim Sprayen an Windrad in Veitsbronn gestellt

Folgen Sie uns

You Might also Like