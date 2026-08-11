Syriens Ex-Diktator Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt

Der frühere syrische Diktator Baschar al-Assad und der frühere Leiter der politischen Sicherheit in der Provinz Deraa, Atef Najib, sind in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Das entschied das Strafgericht in Damaskus, das die beiden wegen Verbrechen während des Bürgerkriegs für schuldig befand.

Das Gericht befand Assad des vorsätzlichen Mordes für schuldig, während Najib sowohl wegen vorsätzlichen Mordes als auch wegen Folter verurteilt wurde. Die Verbrechen, die von Assads Regierung in der Provinz Deraa im Jahr 2011 begangen wurden, wurden als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft.

Die Urteile markieren einen bedeutenden Schritt in der juristischen Aufarbeitung der Ereignisse des syrischen Bürgerkriegs. Eine Vollstreckung des Urteils muss Assad aber wohl nicht befürchten, da er sich in Russland im Exil befindet.