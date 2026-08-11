Jugendliche attackieren 40-Jährigen auf Holzbrücke in Bayreuth – Polizei sucht Zeugen

Angriff auf Fahrradfahrer auf Brücke in Bayreuth

Auf einer Holzbrücke in der Hindenburgstraße ist am Montagnachmittag ein 40 Jahre alter Mann von mehreren Jugendlichen angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Nach Angaben der Kriminalpolizei ereignete sich der Vorfall gegen 17.10 Uhr; Ermittler prüfen den Verdacht des Raubes und der gefährlichen Körperverletzung.

Ablauf des Übergriffs

Der 40-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad über die Brücke hinter einer Tankstelle, als er von einer Gruppe von vier Jugendlichen angesprochen wurde. Er hielt an, woraufhin ihm nach derzeitigen Erkenntnissen ein Jugendlicher mit asiatischem Erscheinungsbild, kräftiger Gestalt und schwarzen Kleidungsstücken unvermittelt nachging und versuchte, ihn zu Boden zu ziehen. Ein zweiter Jugendlicher in blauer Jeans und weißem Poloshirt unterstützte den ersten. Beide werden als relativ groß beschrieben, etwa 1,90 Meter beziehungsweise 1,80 Meter, und augenscheinlich etwa 16 Jahre alt. Die beiden waren in Begleitung von zwei Mädchen, zu denen bislang keine Beschreibung vorliegt.

Der 40-Jährige stürzte zu Boden. Nach bisherigen Erkenntnissen traten die beiden Jugendlichen mehrfach auf ihn ein. Zudem beobachteten Zeugen, wie einer der Jugendlichen das Fahrrad des Mannes auf ihn warf. Nachdem sich die Gruppe entfernt hatte, stellte der Geschädigte fest, dass seine In-Ear-Kopfhörer fehlten und sein Fahrrad beschädigt war. Der Entwendungsschaden wird mit rund 50 Euro angegeben, der Sachschaden am Fahrrad beträgt etwa 300 Euro. Bei dem Übergriff erlitt der Mann leichte Verletzungen.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den tatverdächtigen Jugendlichen machen können.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.