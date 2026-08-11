Bundespolizei findet gestohlene Kopfhörer in Umkleidespind – Verdächtiger aus Mühldorf durchsucht

Kopfhörer im Umkleidespind gefunden: Durchsuchung führt zu Sicherstellungen

Nach einer Anzeige wegen Unterschlagung hat die Bundespolizei am Montagabend im Landkreis Mühldorf am Inn die Wohnung eines 34-Jährigen durchsucht und mehrere mutmaßlich gestohlene, zum Teil hochwertige Kopfhörer sichergestellt. Zuvor hatte ein 24-jähriger Reisender mitgeteilt, dass er seine kabellosen Kopfhörer im ICE von Berlin nach München vergessen und sie anschließend nicht im Fundbüro wiedergefunden hatte.

Ortungsfunktion führte zu Bahngelände und Umkleideraum

Der 24-Jährige erstattete am 10. August Anzeige bei der Polizeiinspektion 41. Mithilfe der Ortungsfunktion konnte er die Kopfhörer auf einem Bahnbetriebsgelände in München lokalisieren. Polizeiliche Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass sich die Geräte mutmaßlich in einem Umkleideraum von Bahnbeschäftigten befanden.

Auf Anordnung einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht München durchsuchten Bundespolizisten den Umkleidespind eines 34-jährigen Reinigungsarbeiters und fanden die Kopfhörer. Beim weiteren Vorgehen stellten die Beamten zusätzliches, mutmaßliches Stehlgut sicher.

Wohnungsdurchsuchung und weiterer Verlauf

Im Rahmen einer freiwilligen Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten im Landkreis Mühldorf am Inn wurden mehrere Kopfhörer entdeckt und sichergestellt. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige an seinem Arbeitsplatz wieder auf freien Fuß belassen.

Die Bundespolizeiinspektion München ermittelt gegen den Mann wegen Diebstahls und Unterschlagung. Nach eigenen Angaben war der Beschuldigte bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.