Polizeipräsidium Oberfranken

Einbruch in Wunsiedler Büro: Unbekannte stehlen Bargeld, Kripo sucht Zeugen

Einbruch in Wunsiedler Büro: Unbekannte stehlen Bargeld, Kripo sucht Zeugen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Einbruch in Wunsiedler Bürogebäude: Bargeld gestohlen, Täter flüchtig

Inhalte im Überblick

In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in ein Bürogebäude in der Bahnhofstraße in Wunsiedel eingedrungen und haben dort Bargeld erbeutet. Die Tat wurde am Montagmorgen bekannt, nachdem ein Mitarbeiter die Polizei alarmierte; eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Vor Ort fanden die Beamten Aufbruchspuren und stellten fest, dass die Räume nach Wertsachen durchsucht worden waren. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Ermittlungen laufen – Kripo Hof bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge durchsuchten die Täter das Innere des Büros und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie in unbestimmter Richtung.

Zeugenaufruf zur Tatzeit in Bahnhofstraße

Die Polizei sucht Zeugen: Wer zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 3 Uhr, im Bereich der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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