Mann wegen Volksverhetzung und Bedrohung am Sendlinger-Tor-Platz festgenommen

Beleidigung und Festnahme nach Bedrohung am Sendlinger-Tor-Platz

In den frühen Morgenstunden des 8. August ist am Sendlinger-Tor-Platz ein 28-jähriger Mann festgenommen worden, nachdem er laut Polizei eine Gruppe von Personen aufgrund ihrer vermeintlichen sexuellen Orientierung beleidigt und einen Passanten mit einer Glasflasche bedroht hatte. Ein 35-Jähriger, der den Streit schlichten wollte, wurde ebenfalls beleidigt, alarmierte die Polizei und verhinderte Schlimmeres.

Nach Angaben der Polizei hatten die eintreffenden Beamten den Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und Anzeigen unter anderem wegen Volksverhetzung und Bedrohung gefertigt. Nach Abschluss der Maßnahmen verblieb der Mann in Sicherheitsgewahrsam. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalfachdezernat 4.

Raub mit Pfefferspray bei Rollerbesichtigung

Bei einer vereinbarten Besichtigung eines Yamaha-Motorrollers in Bogenhausen am 5. August wurde ein 33-jähriger Verkäufer mit Pfefferspray angegriffen. Zwei Männer waren zum Termin erschienen; einer machte eine Probefahrt und kehrte nicht zurück, der andere, ein 18-Jähriger, sprühte dem Verkäufer unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete zu Fuß. Der Verkäufer verfolgte ihn bis zum Prinzregentenplatz; ein Passant alarmierte die Polizei.

Beamte nahmen den 18-Jährigen im Bereich des U-Bahnhofs Prinzregentenplatz vorläufig fest. Der zweite Täter sowie der Motorradroller wurden zunächst nicht aufgefunden; der Roller wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der 33-Jährige erlitt Verletzungen durch das Pfefferspray und wurde medizinisch versorgt. Das Kommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen.

Unfälle, Diebstahlversuch und Einbruch: Weitere Vorfälle in München

Am Montag, 10. August, kollidierte in Laim ein 76-jähriger Kleinkraftradfahrer beim Rechtsabbiegen an der Barthstraße mit einem 28-jährigen Radfahrer, der geradeaus fahren wollte. Der 28-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht; der 76-Jährige blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest beim Kleinkraftradfahrer war positiv, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Münchner Verkehrspolizei führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ebenfalls am 10. August kam es in Neuhausen-Nymphenburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeifahrzeug mit Blaulicht und einer 48-jährigen Radfahrerin an der Kreuzung Nymphenburger Straße/Landshuter Allee. Die Frau stürzte und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad und der Dienstwagen wurden leicht beschädigt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt; Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Ampelphasen zu geben.

Im Bereich Trudering-Riem stellte ein Passant am 10. August gegen 12:35 Uhr einen Mann fest, der an einem Fahrradständer nach unversperrten Rädern suchte und ein unverschlossenes Fahrrad an sich nahm. Polizeikräfte nahmen den 64-jährigen Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest. Das Fahrrad wurde sichergestellt; der Mann wurde nach Anzeigen wegen versuchten Diebstahls nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizeiinspektion 25 führt die weiteren Ermittlungen.

Zwischen dem 8. August, 13:00 Uhr, und dem 10. August, 08:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke in der Agnes-Bernauer-Straße in Laim. Dort wurden Bargeld und Arzneimittel im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Eine Angestellte entdeckte den Einbruch am Montagmorgen, die Münchner Kriminalpolizei sicherte vor Ort umfangreich Spuren. Das Kommissariat 52 hat die Ermittlungen übernommen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.