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Niedersächsischer Landtag wird am 26. September 2027 neu gewählt

Niedersächsischer Landtag wird am 26. September 2027 neu gewählt
DTS Nachrichtenagentur
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Die niedersächsische Landesregierung hat den Termin für die nächste Landtagswahl auf den 26. September 2027 festgelegt.

Landtag von Niedersachsen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Wahl wird wie üblich zwischen 8 und 18 Uhr stattfinden. Grundlage für diesen Termin ist eine Verordnung des Innenministeriums, die vom Kabinett beschlossen wurde.

Nach der niedersächsischen Verfassung muss die Neuwahl des Landtags frühestens 56 Monate und spätestens 59 Monate nach Beginn der Wahlperiode erfolgen. Der 19. Niedersächsische Landtag konstituierte sich am 8. November 2022, sodass der Wahltermin zwischen dem 9. Juli 2027 und dem 8. Oktober 2027 liegen musste.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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