Fahrer unter Opiateinfluss gestoppt – Zweijähriges Kind ungesichert im Auto

Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt – Kleinkind ungesichert im Wagen

In der Nacht auf Dienstag wurden in der Holzbachstraße in Augsburg ein 47-jähriger Autofahrer und seine Familie kontrolliert, nachdem bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten aufgefallen waren. Bei der Überprüfung um 0.45 Uhr saß das zweijährige Kind auf dem Schoß der Mutter und war nicht in einer geeigneten Kindersicherung befestigt. Ein Drogentest bei dem Fahrer verlief positiv auf Opiate; die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

Kontrolle in der Innenstadt

Die Verkehrskontrolle führte die Polizei in der Holzbachstraße durch. Neben dem 47-jährigen Fahrer befanden sich im Fahrzeug dessen Ehefrau und das gemeinsame zweijährige Kind. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit fielen den Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann auf, weshalb ein Schnelltest angewendet wurde und dieser positiv auf Opiate reagierte.

Ermittlungen und Maßnahmen

Die Beamten beendeten die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme zur Klärung der konkreten Berauschung. Gegen den 47-Jährigen, der die afghanische Staatsangehörigkeit besitzt, ermittelt die Polizeiinspektion Augsburg West unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.