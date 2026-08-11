Neu-Ulm

Fünf Blindgänger bei Neu-Ulm – Bahnstrecke Augsburg–Ulm und B10 gesperrt

Fünf Blindgänger bei Neu-Ulm – Bahnstrecke Augsburg–Ulm und B10 gesperrt
Symbolfoto: Wolfgang Czech
Presse Augsburg
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Wegen der Entschärfung von fünf Weltkriegsbomben kommt es am Dienstagabend im Raum Neu-Ulm zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Betroffen ist unter anderem die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm. Auch die B10 ist im Bereich des Pfuhler Rieds in beiden Richtungen gesperrt.

Bei den gefundenen Blindgängern handelt es sich den vorliegenden Informationen zufolge um fünf US-amerikanische Splitterbomben mit jeweils rund 126 Kilogramm Gewicht. Für die Entschärfung wurden Sicherheitsbereiche mit einem Radius von jeweils 500 Metern eingerichtet. Davon sind auch Wohn- und Gewerbegebiete betroffen.

Die Arbeiten des Sprengkommandos München waren für den Zeitraum zwischen 18.30 und 20.30 Uhr vorgesehen. Nach erfolgreichem Abschluss sollen die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

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