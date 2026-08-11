Wohnmobil verliert Reifen und überschlägt sich auf A8 bei Günzburg – Ehepaar schwer verletzt

Wohnmobil überschlägt sich auf A8 bei Günzburg

Auf der A8 in Richtung Stuttgart verlor am Dienstagabend ein Wohnmobil offenbar durch einen Reifenplatzer die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Ehepaar aus Frankreich, das sich im Fahrzeug befand, wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Hund des Paares blieb unverletzt.

Unfallhergang und Einsatzkräfte

Nach Angaben der Verkehrspolizei Günzburg ereignete sich der Unfall kurz vor der Anschlussstelle Günzburg gegen 18:00 Uhr. Das Reisemobil fuhr auf dem rechten Fahrstreifen, als an der linken Hinterachse ein Reifen platzte. Das Fahrzeug geriet nach rechts von der Fahrbahn, fuhr eine Böschung entlang und überschlug sich mehrfach zurück auf die Fahrbahn.

Die beiden Insassen wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der im Fahrzeug befindliche Hund konnte während der Unfallaufnahme unverletzt geborgen und vorübergehend in einer Hundepension untergebracht werden.

Folgen für Verkehr und Schaden

Die Feuerwehr Burgau übernahm die Rettung der Verletzten und regelte den Verkehr. Für die Bergung des stark beschädigten Wohnmobils durch einen Abschleppunternehmer und die abschließende Unfallaufnahme musste die A8 in Richtung Stuttgart für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg schätzten den Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.